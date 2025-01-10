Марочко: под Купянском ВСУ мародерствуют и выгоняют людей из жилья

Репрессии со стороны украинских боевиков начались в населенных пунктах на левом берегу Оскольского водохранилища с согласия местных органов власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой», — уточнил он.

В этих же населенных пунктах ВСУ, угрожая оружием, принудительно выселяют людей из жилья для расквартирования личного состава и обустройства позиций. Такие действия стали массовыми после новогодних праздников.

Польские наемники также занимались мародерством в Донецкой Народной Республике, заявил ранее жители Часова Яра Валерий Дорош. По его словам, иностранцы вскрывали дома, а на вопрос «что вы делаете» смотрели «как дураки» и «разговаривали по-своему».