Ворвавшиеся в Курскую область украинские боевики разрушили более 1000 предприятий и дотла сожгли 14 деревень. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Петров в комментарии RTVI .

Он подчеркнул, что сельскохозяйственный сектор региона понес огромные убытки, потому что украинские военные зарезали огромное количество скота и вывезли из региона технику и зерно.

«Триста тысяч голов свиней убито украинскими нацистами, 27 тысяч голов крупного рогатого скота. На наших складах лежало 350 тысяч тонн зерна, уже убранного — все это украдено нацистами, вывезено на территорию Украины», — перечислил Иванов.

Он подчеркнул, что это только предварительные данные, потому что боевые действия в Курской области продолжаются. Депутат пояснил, что потребует от правительства разработать программу помощи для приграничных регионов, которые пострадали от действий украинских боевиков.

Министерство обороны России в своей последней сводке сообщило, что за сутки украинские боевики потеряли в Курской области более 400 человек личного состава. В ведомстве уточнили, что в их числе были участники ликвидированной вражеской группировки, заблокированной в лесном массиве Ольговская Роща в Кореневском районе.