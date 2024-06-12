Украинские боевики разбросали мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

Украинские боевики стали разбрасывать в Белгородской области противопехотные мины с сейсмодатчиками. Об этом жителей предупредил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«У нас, к сожалению, продолжается сложная обстановка. <…> [Есть] опасность, которую мы до этого не видели: противник разбрасывает в 10-километровой приграничной зоне противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь», — заметил он.

Гладков пообещал, что власти максимально быстро распространят в регионе видеоролики с описанием и изображением таких мин, чтобы жители сохраняли бдительность. Глава Белгородской области напомнил, что нельзя приближаться к предметам, похожим на военные снаряды, — заметив такой предмет, следует сразу же вызвать «полицию и других специалистов».

Ночью Вячеслав Гладков информировал о том, что ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. В результате погиб мирный житель, пострадали еще трое. Двух женщин отвезли в больницу, мужчине помогли на месте, а от госпитализации он отказался.