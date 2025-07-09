Украинские боевики расстреляли двух пленных российских бойцов в ДНР

Боевики ВСУ в районе села Комар в ДНР расстреляли двух российских военнопленных. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В начале июня в районе Комара в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по приказу командира роты Крикривенко с позывным Качур рядовой Игорь Скубак расстрелял пленных. Во время допроса украинец не смог объяснит, почему он убил двух безоружных солдат. Военному задали вопрос, мог ли расстрелять россиян старший группы.

«Мог, он сказал: „ты или я…“ Я ответил: „давай я“… Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все», — сказал Скубак.

Российские военные ранее использовали РСЗО, чтобы призвать бойцов ВСУ сложить оружие. Солдаты забросали вражеские позиции листовками о добровольной сдаче в плен.