Марочко: бойцы ВСУ сбежали с позиций в районе Копанок

Военнослужащие украинской армии самовольно покинули свои позиции на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко.

«Очередной факт самовольного оставления позиций вооруженных формирований Украины зафиксировали на Сватовско-Кременском участке», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что интенсивные удары российской армии разбили позиции боевиков в районе населенного пункта Копанки. ВСУ лишились там нескольких блиндажей, а также утратили целостность системы траншей на оборонительной линии.

«Часть украинских боевиков не выдержали натиска и самовольно покинули позиции. Они направились в сторону Новосергеевки, оставшиеся на месте вфушники открыли по дезертирам огонь из стрелкового оружия, но им удалось скрыться в лесу», — добавил Марочко.

Ранее стало известно о попытках ВСУ сбежать из Курахово.