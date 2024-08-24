Украинские боевики пытались прикрепить свой флаг на телевышку в Кременной

Депутат ЛНР Юров: ВСУ совершили попытку прикрепить украинский флаг на телевышку

Фото: Unsplash

Боевики украинского подразделения 23 августа попытались при помощи дрона прикрепить свой флаг на телевышку в Кременной в ЛНР. Об этом в Telegram-канале написал депутат Народного Совета республики Юрий Юров.

«Сегодня в Кременной вражеская „Баба яга“ пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 04:00 утра. Попытка неудачная», — написал он в своем Telegram-канале.

Луганский депутат отметил, что «трофей» находится под охраной.

Украинский беспилотник 19 августа влетел в окно детского сада в Кременной и значительно повредил здание. На территории заведения никогда не было военных объектов, заявил глава администрации округа Вячеслав Третьяков.

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