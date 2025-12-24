Вооруженные силы Украины провалили контратаку в лесу западнее Лимана в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Российским бойцам удалось выбить боевиков из пяти опорных пунктов. Штурмовую группу врага полностью уничтожили.

Ранее на Украине официально признали выход ВСУ из Северска. По данным Генштаба, руководство пошло на такой шаг ради сохранения жизней военных и боеспособности подразделений.

На Украине также признали преимущество России в живой силе и технике. Армия превосходит ВСУ численностью и постоянно продвигается штурмовыми группами даже в сложных погодных условиях.