Минобороны сообщило об уничтожении до 225 боевиков ВСУ на Курском направлении

Действующие в Курской области российские войска за минувшие сутки уничтожили до 225 украинских военных, проникших на территорию региона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что общие потери противника с начала боевых действий на этом участке составили 47 265 человек личного состава.

«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — заявили в пресс-службе.

Поражение противнику нанесли подразделения войск «Север», которые вступили в бой с украинскими боевиками в Суджанском районе Курской области. Кроме того оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразила скопления войск и боевой техники противника в Сумской области.

В минувший четверг, 2 января, украинские боевики нанесли массированный удар по Рыльскому району Курской области. Сильнее всего пострадало село Ивановское, где ранение получила сотрудница местного магазина. Прилетевшие снаряды повредили здания почты, аптеки, школы, пункта выдачи заказов и других организаций.

После обстрела российского региона Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. В ведомстве пообещали, что привлекут к ответственности всех украинских военных, которые пошли на преступление против мирного населения.