Ракетный удар по Рыльскому району признали терактом

СКР возбудил уголовное дело о теракте при ударе ВСУ по Рыльскому району

При атаке на село Ивановское в Рыльском районе Курской области украинские военные нацелили ракеты на гражданские объекты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, сообщила пресс-служба .

Следователи установили, что Вооруженные силы Украины использовали дистанционные средства огневого поражения для нанесения удара по Ивановскому. Объекты гражданской инфраструктуры получили существенные повреждения, один человек ранен.

Следком возбудил уголовное дело по части третьей статьи 205 УК России «Террористический акт». СКР установит и привлечет к ответственности причастных к преступлению.

В Ивановском пострадала сотрудница продуктового магазина, сообщили власти Курской области. Она попала в больницу с сотрясением головного мозга. Ракеты ВСУ повредили здания почты, аптеки, школы, пункта выдачи заказов и других организаций.