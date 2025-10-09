Взрывные устройства с химикатами обнаружили в ДНР
Россия заявила в ОЗХО об обнаружении в ДНР бомб с химикатами
Россия сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об обнаружении комплектов взрывных устройств со смесью токсичных химикатов на территории Донецкой Народной Республики в мае этого года. Об этом на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин, его слова привел ТАСС.
По его словам, опасную находку заметили в населенном пункте Ильинка.
«Проинформировали об обнаружении комплектов самодельных взрывных устройств с пробирками, наполненными смесью токсичных химикатов», — заявил дипломат.
Тарабрин уточнил, что в найденных пробирках находился раствор хлорацетофенона в хлорпикрине.
«Западные страны на этом фоне не желают замечать, что на Украине развернули сеть лабораторий по производству боевых отравляющих веществ и токсичных химикатов», — заключил он.
Ранее ФСБ заявила о применении химического оружия Украиной в зоне СВО.