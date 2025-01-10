Российские штурмовики проложили мост под Курахово в ледяной воде под обстрелом ВСУ

Штурмовик Маныч: мост под Курахово проложили в ледяной воде под огнем ВСУ

Штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС России с позывным Маныч рассказал, как вместе с товарищами проложил 300-килограммовый пешеходный мост через Кураховское водохранилище в ДНР. Подробностями военный поделился с РИА «Новости» .

По его словам, мост доставляли пешком через ледяную воду. Ситуацию усугубляли нескончаемые обстрелы со стороны ВСУ.

«Мы зашли в воду, ребята сзади толкали, помогали, мы на себе несли его. <…> Килограммов 300 мост весит. Метров 12-14, наверное, мост был шириной. <…> Поставили мост, начали отходить обратно», — рассказал собеседник агентства.

Боец объяснил, что перед установкой военные пытались уплыть на лодках, однако такое решение не подошло из-за плотного огня ВСУ. В итоге они поменяли ход операции и установили переправу со своего берега на сторону украинских боевиков, которые пытались удержать Курахово с помощью естественного водного препятствия.

Во время установки моста противник пытался атаковать бойцов не только из минометов, но и дронами. Это стало серьезной опасностью для российских военных. Несмотря на удары, штурмовикам удалось поставить переправу и отбиться от вражеских снарядов.

Установка моста позволила военным начать резкое продвижение вперед на позиции ВСУ в Курахово. ВС России смогли вклиниться в оборону врага с разных сторон.