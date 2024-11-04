Украинские боевики не захотели возвращаться на родину
Пленные бойцы ВСУ стали массово отказываться от обмена
Пленные военнослужащие ВСУ начали массово отказываться от обмена. Об этом ТАСС сообщила волонтер Марина Ашифина.
По ее словам, многие из боевиков и даже их родственники выражают заинтересованность в дальнейшем проживании на территории России, власти идут им навстречу.
«Очень много военнопленных, так сложилось, хотят жить на территории Российской Федерации. Они массово отказываются от обратного обмена на Украину», — сказала она.
Ашифина подчеркнула, что во множестве случаев Украина продолжает платить пособия пленным, которые таковыми давно не являются.
«Мы не обнародуем данные тех, кто уже покинул места содержания», — добавила волонтер.
Ранее на территории Донецкой Народной Республики для пленных украинских военных организовали встречу с их родственниками. Афишина отмечала, что такие мероприятия проходят на постоянной основе по всей территории России.