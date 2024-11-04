Украинские боевики не захотели возвращаться на родину

Пленные военнослужащие ВСУ начали массово отказываться от обмена. Об этом ТАСС сообщила волонтер Марина Ашифина.

По ее словам, многие из боевиков и даже их родственники выражают заинтересованность в дальнейшем проживании на территории России, власти идут им навстречу.

«Очень много военнопленных, так сложилось, хотят жить на территории Российской Федерации. Они массово отказываются от обратного обмена на Украину», — сказала она.

Ашифина подчеркнула, что во множестве случаев Украина продолжает платить пособия пленным, которые таковыми давно не являются.

«Мы не обнародуем данные тех, кто уже покинул места содержания», — добавила волонтер.

Ранее на территории Донецкой Народной Республики для пленных украинских военных организовали встречу с их родственниками. Афишина отмечала, что такие мероприятия проходят на постоянной основе по всей территории России.