Пленным бойцам ВСУ организовали встречу с родными в ДНР

Встречу пленных украинских военных и их родственников провели в Донецкой Народной Республике. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на волонтера Марину Афишину, мероприятие организовала уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

Собеседница агентства уточнила, что на встречу привезли 10 военнопленных, к которым приехали 15 родственников.

«Подобные мероприятия проходят на постоянной основе не только здесь, но и по всей территории России», — заявила Афишина.

Она добавила, что организация подобных встреч очень важна: военнопленные не имеют другой возможности узнать о том, как живут их родные. Афишина добавила, что есть предложение проводить встречи чаще и расширенным составом.

В минувшую субботу, 2 ноября, Министерство иностранных дел России опубликовало список с данными 29 украинских морских пехотинцев, переданных в рамках обмена военнопленными в середине октября. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в реестр вошли как рядовые, так и офицеры. Она добавила, что информацию раскрыли в ответ на обвинения украинской стороны в том, что Россия отказала в освобождении морских пехотинцев.