Во время освобождения города Дзержинск в Донецкой Народной Республике от украинских националистов, они не реагировали на призывы сложить оружие. Об этом РИА «Новости» рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Сергей Никалиев.

«Противник, да, не реагировал на призывы сдаться. Ну, вообще ничего — ни да, ни нет. Просто молчал и выпускал все свое последнее БК (боекомплект — прим. ред.). Вот до единого патрона», — рассказал Никалиев.

По словам штурмовика, это был его первый бой. Командование вело группу, корректируя её действия с помощью беспилотника и отдавая команды по рации. Группа из трех человек продвигалась быстро, встречая на пути множество вражеских дронов.

«Приняли команду штурмовать двухэтажный дом. Подошли к окнам потихонечку, все аккуратно, к зданию подошли, посмотрели — я смотрю, в дальней комнате автомат стоит. Сослуживец говорит: давай по гранате (кинем)», — отметил боец.

В ответ противник открыл по ним огонь.

Министерство обороны 7 февраля сообщило о взятии Дзержинска. По информации ведомства, Вооруженные Силы Украины вытеснили из города подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, а также добровольческим формированием «Ветераны» в составе группировки войск «Центр».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск на трех направлениях: Кураховском, Великоновоселковском и Красноармейском. Он сообщил, что российские военные продолжают расширять зону своего контроля в районе Великой Новоселки. На Кураховском направлении, после освобождения села Улаклы, активные бои идут на территории Константинополя.