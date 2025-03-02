Задействованные в специальной военной операции российские войска продвинулись на Кураховском, Великоновоселковском и Красноармейском направлениях. Подробности рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин .

Он пояснил, что российские войска приступили к расширению зоны контроля в районе Великой Новоселки. На Кураховском направлении после освобождения села Улаклы бои развернулись на территории Константинополя.

«Дальнейшее продвижение уже очевидно. На Красноармейском направлении после освобождения Новоандреевки у Вооруженных сил России появилась возможность взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово», — заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что противник продолжил безуспешные попытки контратак в районе Дзержинска и уже освобожденного Торецка, где группировка украинских боевиков перешла в пригород в попытке зацепиться.

«Они понимают, что после Дзержинска ситуация станет для них крайне плачевная», — объяснил Пушилин.

Он добавил, что в Часовом Яре продолжились городские бои, командование ВСУ перекидывает туда дополнительные силы. Ситуацию на Краснолиманском направлении глава ДНР назвал стабильной.

Об освобождении сел Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике Минобороны сообщило 23 февраля. В ведомстве заявили, что населенные пункты взяли под контроль Южная группировка войск и бойцы группы «Центр».