Украинские боевики нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки

За сутки украинские военные нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Как сообщило РИА «Новости» , один человек получил ранение при ударе ВСУ по Голой Пристани, еще два мирных жителя пострадали в Алешковском районе — их автомобиль попал под огонь.

«В результате обстрела ВСУ Голой Пристани пострадала женщина 1970 года рождения. Также ВСУ совершили атаку на легковой автомобиль, в результате которой пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1964 года рождения, после чего они были госпитализированы в Алешковскую ЦРБ», — рассказал представитель экстренных служб.

Днем украинская армия нанесла 22 артиллерийских удара по населенным пунктам на левом берегу Днепра. Ночью также произошло 17 обстрелов со стороны войск ВСУ.

Под огнем оказались девять населенных пунктов области: Голая Пристань, Каховка, Алешки, Новая Каховка, Рыбальче, Солонцы, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.

Ранее двое жителей Новой Каховки и один мужчина из Голой Пристани получили осколочные ранения при обстрелах со стороны ВСУ. За сутки Вооруженные силы Украины совершили 46 обстрелов по территории левобережья Днепра, под огнем оказались девять населенных пунктов.