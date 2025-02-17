Трое жителей Херсонской области пострадали при обстрелах ВСУ

Двое жителей Новой Каховки и один мужчина из Голой Пристани получили осколочные ранения при обстрелах со стороны ВСУ. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Всего ВСУ за сутки 46 раз обстреляли левобережье Днепра. Под огнем оказались девять населенных пунктов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ за сутки атаковали регион более чем 80 дронами. Обстрелам подверглись семь муниципалитетов, четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Пострадали 19 автомобилей, несколько частных домов, квартиры, надворные постройки и промышленные предприятия.

А его брянский коллега Александр Богомаз доложил президенту Владимиру Путину, что ВСУ более 700 раз с начала года пытались атаковать регион. Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения и повреждениям инфраструктуры.