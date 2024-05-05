Украинские боевики начали обстреливать друг друга под Константиновкой | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 14:07 Украинские боевики начали обстреливать друг друга под Константиновкой Подпольщик Лебедев: в Константиновке части ВСУ вступили в бой между собой Ministry of Defense of Ukraine

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Солдаты ВСУ начали обстреливать позиции друг друга в районе Константиновки. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергея Лебедева в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал сообщение из Telegram-канала «Треугольник» и подтвердил, что на окраине города зафиксировали междоусобные стычки. Авторы добавили, что это не первый факт боев между военнослужащими ВСУ в зоне спецоперации.

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«Что именно не поделили — попытаюсь выяснить», — подчеркнул Лебедев в комментарии.

Ранее координатор николаевского подполья рассказал, что ВС России ударили по складу с боекомплектом и расположению украинских боевиков в районе Новая Бавария в Харькове. Арсенал загорелся и детонировал более двух часов. После попадания по пункту дислокации военных ВСУ место удара оцепили, подъехало много машин скорой помощи.