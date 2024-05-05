Украинские боевики начали обстреливать друг друга под Константиновкой | 360°

05 мая 2024, 14:07
Украинские боевики начали обстреливать друг друга под Константиновкой
Подпольщик Лебедев: в Константиновке части ВСУ вступили в бой между собой
Солдаты ВСУ начали обстреливать позиции друг друга в районе Константиновки. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергея Лебедева в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал сообщение из Telegram-канала «Треугольник» и подтвердил, что на окраине города зафиксировали междоусобные стычки. Авторы добавили, что это не первый факт боев между военнослужащими ВСУ в зоне спецоперации.
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«Что именно не поделили — попытаюсь выяснить», — подчеркнул Лебедев в комментарии.
Ранее координатор николаевского подполья рассказал, что ВС России ударили по складу с боекомплектом и расположению украинских боевиков в районе Новая Бавария в Харькове. Арсенал загорелся и детонировал более двух часов. После попадания по пункту дислокации военных ВСУ место удара оцепили, подъехало много машин скорой помощи.
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Боевики
Специальная военная операция РФ на Украине
Константиновка
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