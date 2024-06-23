Ударный беспилотник использовали украинские боевики для бесправной казни своего сослуживца, который готовился к сдаче в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным авторов, боец ВСУ передал российским военным информацию о готовности добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Для выхода на место предстоящей встречи к нему направили беспилотник, который вел украинского военного безопасным путем.

Когда боец дошел до села Парасковеевка в Донецкой Народной Республике, его атаковал запущенный украинскими боевиками дрон. Солдат получил множественные осколочные ранения и скончался на месте. Очередной случай расправы украинских боевиков над своим же сослуживцем снял следивший за готовым сдаться в плен российский беспилотник.

Ранее сложивший оружие и добровольно сдавшийся в плен украинский военнослужащий Юрий Водян заявил о появлении в ВСУ заградотрядов из мобилизованных. По его словам, они расстреливают всех, кто отказался подчиняться приказам.