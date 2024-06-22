Украинских «отказников» стали расстреливать в ВСУ

Пленный Водян: в ВСУ расстреливают отказывающихся выполнять приказы бойцов

Фото: РИА «Новости»

Отказывающихся выполнять приказы солдат стали расстреливать на Украине. Этим занимаются заградотряды ВСУ, которые формируют из вновь мобилизованных. Об этом РИА «Новости» заявил украинский военнопленный Юрий Водян.

«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять за то, что ты „отказник“», — пояснил он.

По словам бойца, в лучшем случае тому, кто не хочет выполнять боевые задания, могут дать 10-15 лет лишения свободы. Как минимум такого человека могут избить или отправить на «нулевую» позицию, находящуюся под жестким обстрелом.

«Выживай как хочешь», — подчеркнул Водян.

Он уточнил, что расстрелами занимается заградотряд, которому приказывают убивать всех, кто решит уйти с позиций.

Гибель кота Твикса привела к переменам. Какие правила перевозки животных теперь у РЖД

Молитвы, березы и вещие сны. Когда и как отмечают Троицу

Работающим россиянам проиндексируют пенсии. Насколько вырастут выплаты?

Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией

VK поможет АВТОДОМу переехать в облако

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте