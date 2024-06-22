Украинских «отказников» стали расстреливать в ВСУ
Пленный Водян: в ВСУ расстреливают отказывающихся выполнять приказы бойцов
Отказывающихся выполнять приказы солдат стали расстреливать на Украине. Этим занимаются заградотряды ВСУ, которые формируют из вновь мобилизованных. Об этом РИА «Новости» заявил украинский военнопленный Юрий Водян.
«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять за то, что ты „отказник“», — пояснил он.
По словам бойца, в лучшем случае тому, кто не хочет выполнять боевые задания, могут дать 10-15 лет лишения свободы. Как минимум такого человека могут избить или отправить на «нулевую» позицию, находящуюся под жестким обстрелом.
«Выживай как хочешь», — подчеркнул Водян.
Он уточнил, что расстрелами занимается заградотряд, которому приказывают убивать всех, кто решит уйти с позиций.