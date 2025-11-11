Украинские боевики изрешетили бойца ЧВК «Вагнер», но он выжил

Олег Полежаев из Свердловской области, прошедший через ужасы Бахмута и Соледара, получил несколько ранений. Теперь он называет себя «терминатором», ведь в его теле навсегда остались семь осколков. Как сообщило издание Ura.ru , за отличия в зоне СВО он дважды удостоен медали «За отвагу».

История бойца непростая. Он вырос в детском доме, несколько раз был судим.

«Всю свою жизнь, по сути, я был никому не нужен. Знаете, вот это вечное, гложущее изнутри одиночество», — рассказал боец.

Когда началась специальная военная операция, он осознал: это шанс внести реальный вклад, сделать что-то значимое не для себя, а для страны. И чтобы его дочери могли гордиться своим отцом.

Полежаев открыл новую главу своей жизни, вступив в ЧВК «Вагнер» 10 ноября 2022 года. Его контракт закончился 10 мая, но за эти месяцы он пережил столько, сколько большинству людей и не снилось.

Он сражался в разных местах фронта, но самые жуткие воспоминания связаны с Попасной, Соледаром и Бахмутом (Артемовском) — городом, который стал символом мужества и стойкости.

Боец заплатил за эту победу высокую цену. Его тело стало живым свидетельством битв. Множество осколков пробило ноги, руки, живот, спину и голову. Четыре тяжелейшие контузии могли стать для него последними. Врачи провели множество операций, чтобы извлечь из тела смертоносные осколки. Но не все.

«На сегодняшний день я живу с осколками — у меня их семь штук: три в руках и четыре в ногах. Хирурги приняли решение не извлекать их, так как они не несут прямой угрозы жизни <…> Внучке говорю, что теперь я „Терминатор“. Так что, дескать, дедушка у тебя теперь железный», — отметил солдат.

