Украинские боевики хотели нарушить энергоснабжение Ставрополя, атаку отразили

Губернатор Владимиров: ВСУ атаковали промышленные объекты в Ставрополе

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались нарушить энергетическое снабжение Ставрополя. Удар удалось отразить, сообщил губернатор Владимир Владимиров в  Telegram-канале.

«Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован», — написал он.

Владимиров не исключил попытку ВСУ нарушить энергоснабжение Ставрополя, ее пресекли. Подача коммунальных услуг осуществляется в штатном режиме. Для защиты от атак временно ограничили мобильный интернет.

Утром 26 июля украинские боевики пытались ударить по предприятию в Пензенской области. В результате никто не пострадал.

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