Украинские боевики хотели нарушить энергоснабжение Ставрополя, атаку отразили

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались нарушить энергетическое снабжение Ставрополя. Удар удалось отразить, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
«Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован», — написал он.
Владимиров не исключил попытку ВСУ нарушить энергоснабжение Ставрополя, ее пресекли. Подача коммунальных услуг осуществляется в штатном режиме. Для защиты от атак временно ограничили мобильный интернет.