Украинские боевики хотели нарушить энергоснабжение Ставрополя, атаку отразили

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались нарушить энергетическое снабжение Ставрополя. Удар удалось отразить, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале .

«Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован», — написал он.

Владимиров не исключил попытку ВСУ нарушить энергоснабжение Ставрополя, ее пресекли. Подача коммунальных услуг осуществляется в штатном режиме. Для защиты от атак временно ограничили мобильный интернет.

Утром 26 июля украинские боевики пытались ударить по предприятию в Пензенской области. В результате никто не пострадал.