Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса в составе группировки войск «Север» с позывным Лазарь.
По его словам, боевики использовали боеприпасы иностранного производства.
«Мины немецкие противоднищевые с антеннами», — уточнил он.
Снаряды автоматически подорвались на четвертые сутки. Из местных жителей никто не пострадал, травмы получили три коня и бараны. В течение 10 минут прозвучало около 70 подрывов.
Экипажи Су-25 в в приграничном районе Курской области авиаракетным ударом уничтожили технику и живую силу противника. ВС России также осуществили противотанковый маневр, выпустили тепловые ловушки и отправились на аэродром вылета.
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