Украинские боевики атаковали тепловоз в Белгородской области

Боевики ВСУ нанесли удар по тепловозу в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

сЧП произошло на территории станции Валуйки — Сортировочная ранним утром 19 мая. Никто не пострадал, но ударная волна выбила окна, помяла двери и повредила прожекторы на тепловозе. После атаки специалисты собрали там части полимерной пленки и материала.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал о повреждении технического помещения в городе Валуйки Валуйского муниципального округа, но не называл конкретное предприятие.

Ранее представители пресс-службы Минобороны заявляли о ликвидации более 30 украинских беспилотников над территорией трех регионов России за четыре часа.