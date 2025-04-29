Украинские боевики атаковали Нижегородскую область БПЛА типа «Лютый»
Shot: в Нижегородской области сбили 8 беспилотников ВСУ типа «Лютый»
ВСУ выпустили по Нижегородской области восемь дронов типа «Лютый» с фугасными зарядами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, средства противовоздушной обороны сбили один БПЛА «Лютый» в районе Дзержинска. У трех нейтрализованных в регионе дронов после уничтожения не сдетонировала боевая часть. На месте ЧП работают саперы, в результате атаки обошлось без пострадавших.
Shot предположил, что украинские боевики запустили БПЛА с территории Хмельницкой области.
В ночь на 29 апреля ВСУ атаковали российские регионы с помощью 40 дронов самолетного типа. Средства ПВО отразили нападение и нейтрализовали беспилотники в Рязанской, Орловской, Белгородской, Калужской, Брянской областях, а также в Московском регионе, в Крыму и над Черным морем.
По данным Минобороны, всего в период с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля военные ликвидировали 91 аппарат.