Украинские боевики атаковали Нижегородскую область БПЛА типа «Лютый»

ВСУ выпустили по Нижегородской области восемь дронов типа «Лютый» с фугасными зарядами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, средства противовоздушной обороны сбили один БПЛА «Лютый» в районе Дзержинска. У трех нейтрализованных в регионе дронов после уничтожения не сдетонировала боевая часть. На месте ЧП работают саперы, в результате атаки обошлось без пострадавших.

Shot предположил, что украинские боевики запустили БПЛА с территории Хмельницкой области.

В ночь на 29 апреля ВСУ атаковали российские регионы с помощью 40 дронов самолетного типа. Средства ПВО отразили нападение и нейтрализовали беспилотники в Рязанской, Орловской, Белгородской, Калужской, Брянской областях, а также в Московском регионе, в Крыму и над Черным морем.

По данным Минобороны, всего в период с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля военные ликвидировали 91 аппарат.