Ночью военные уничтожили над российскими регионами 40 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны сбили за ночь 40 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов нейтрализовали под Рязанью — там уничтожили 11 аппаратов. В Нижегородской области ликвидировали восемь беспилотников, в Орловской — семь, в Крыму и над акваторией Черного моря — по четыре.

Также по два дрона сбили в Московском регионе и Белгородской области, по одному — под Калугой и Брянском.

«Всего, начиная с 20:00 28 апреля до 06:00 по московскому времени 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат», — отметили в пресс-службе.

Ранее атаку БПЛА зафиксировали в Липецкой области. Жители Ельца слышали над городом звуки взрывов, а также сирену. Губернатор региона Игорь Артамонов подтвердил, что в области объявили желтый уровень воздушной опасности. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел примерно в 22:40.