Украинские боевики атаковали дронами Брянскую область

Силы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены 19 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что на данный момент на местах ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб города. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России ликвидировали более 80 вражеских дронов.