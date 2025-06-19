Украинские боевики атаковали дронами Брянскую область
Силы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены 19 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал глава региона.
Губернатор добавил, что на данный момент на местах ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб города. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России ликвидировали более 80 вражеских дронов.
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Украинские боевики атаковали дронами Брянскую область
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