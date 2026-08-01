Украинские боевики атаковали автобус в Запорожской области, один человек погиб

ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус с работниками железорудного комбината в Запорожской области. Один человек погиб, более 10 получили травмы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в «Максе» .

«В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус в ДНР, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В результате удара одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, троих — в состоянии средней степени тяжести, четверо лечатся амбулаторно.