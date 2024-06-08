ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 08:40 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат над территорией Республики Северная Осетия — Алания», — заявили в ведомстве.

Утром в субботу Минобороны также сообщило, что украинские боевики совершили попытку атаковать несколько регионов России с применением безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов ВСУ в семи регионах страны.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне дома в белгородском селе Малиновка. Информация о пострадавших не поступала.