Украинские беспилотники ударили по Белгороду

Войска Украины запустили беспилотники по территории Белгорода. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным издания, обломки сбитых БПЛА упали неподалеку от торгового центра «Атлант Арена». Здесь начался пожар. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

Пока не подтверждали данные об атаке беспилотников и местные власти.

UPD: после громких звуков рядом с торговым центром очевидцы заметили поднимающийся дым. Предварительно, у здания загорелись туи, огонь перекинулся и на фасад здания.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Мониторинговые издания ранее писали о работе ПВО над городом. Предварительно, пострадал один человек.

Ранее в понедельник, 17 марта, в Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина.