При детонации мины в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: мужчина пострадал при детонации мины в селе Ясные Зори под Белгородом

В селе Ясные Зори Белгородского района в результате подрыва мины «Колокольчик» пострадал мужчина. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале , пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее мирная жительница и семилетний ребенок получили ранения при атаке дрона ВСУ в Губкине. Женщину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Ребенок тоже получил осколочные ранения рук и ног. Беспилотник атаковал частный дом.