При детонации мины в Белгородской области пострадал мужчина

В селе Ясные Зори Белгородского района в результате подрыва мины «Колокольчик» пострадал мужчина. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадавший находится в тяжелом состоянии.
«Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу», — написал Гладков.
Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее мирная жительница и семилетний ребенок получили ранения при атаке дрона ВСУ в Губкине. Женщину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Ребенок тоже получил осколочные ранения рук и ног. Беспилотник атаковал частный дом.
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