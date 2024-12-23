Украинские беспилотники сбили над Азовским морем

Два беспилотника ВСУ сбили над Азовским морем

Российские средства ПВО засекли два беспилотника Украины над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале .

Оба дрона уничтожили. Других данных пока не приводилось.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

Украинские дроны вечером в понедельник, 23 декабря, попытались также атаковать Ростовскую область. У Миллерова сбили девять дронов.