Российские средства ПВО засекли два беспилотника Украины над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
Оба дрона уничтожили. Других данных пока не приводилось.
Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.
Украинские дроны вечером в понедельник, 23 декабря, попытались также атаковать Ростовскую область. У Миллерова сбили девять дронов.
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Украинские беспилотники сбили над Азовским морем
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