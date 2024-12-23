Девять украинских дронов уничтожили над Ростовской областью

Украина попыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками. Об этом доложила пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале .

По данным российского оборонного ведомства, ПВО сбили уже девять украинских беспилотников. Атака началась около 20:40, последний дрон сбили в 21:20.

Врио главы региона Юрий Слюсарь при этом сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО РФ отражают атаку с 21:00. Чиновник уточнил, что в районе деревни Миллерово сбили восемь украинских дронов.

Согласно оперативной информации, при попытке атаки никто не пострадал. Информация по последствиям на земле уточняется. Огневые группы, добавил Слюсарь, продолжают отражать налет беспилотников.

Украина пыталась атаковать Ростовскую область и в ночь на 22 декабря. Над регионом сбили восемь беспилотников.