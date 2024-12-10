Украинские беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области

Губернатор Бусаргин заявил об отражении атаки БПЛА на военный аэродром

Российские военнослужащие пресекли атаку дронов ВСУ на военный аэродром в Саратовской области. В результате ЧП никто не пострадал, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА», — отметил он.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Информация о разрушении инфраструктуры в результате падения обломков беспилотников не поступала, добавил глава региона.

Ранее БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль около села Двулучное в Белгородской области. В результате три человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что украинские военные сбросили с помощью дрона взрывчатку на частный дом в селе Муром.