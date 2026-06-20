Украинские беспилотники попытались атаковать Тюменский НПЗ
Губернатор Моор заявил об отражении атаки беспилотников на Тюменский НПЗ
Украинские беспилотники попытались атаковать Тюменский нефтеперерабатывающий завод, но атаку удалось отразить. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор Александр Моор.
По его словам, персонал завода удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал.
«Следите за дальнейшими оповещениями!» — написал Моор.
Ранее он сообщал о режиме беспилотной опасности в регионе и призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и не снимать их.
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили над Россией 187 украинских беспилотников над 12 регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.