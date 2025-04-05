Украинские беспилотники атаковали завод в Саранске

В Саранске прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, в городе работают системы противовоздушной обороны. Очевидцы также предположили, что целью украинских беспилотников мог стать завод, он расположен в черте города.

Позднее информацию об атаке беспилотников подтвердил глава республики Артем Здунов. В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские войска попытались ударить по одному из предприятий Мордовии.

Что именно произошло, чиновник не уточнял. Однако добавил, что для ликвидации последствий власти задействовали все необходимые оперативные структуры. Предварительно, никто не пострадал.

В ночь на пятницу, 4 апреля, дроны ВСУ пытались атаковать и Новолипецкий металлургический комбинат. Беспилотники не долетели. Всего же за ночь российские войска уничтожили 107 БПЛА ВСУ.