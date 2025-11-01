Силы ПВО уничтожили 29 украинских дронов над Россией за три часа

Средства ПВО ликвидировали 29 украинских дронов над регионами России за три часа — с 20:00 до 23:00. Об этом сообщило Минобороны России .

В ведомстве уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Четыре БПЛА пытались атаковать Ростовскую область, три — над территорию Республики Крым, один — Курскую область

Основную массу беспилотников — 21 сбили над акваторией Черного моря.

Днем в субботу, 1 ноября, бойцы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер. Кроме того, Также силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы. Кроме того, российские войска атаковали объекты энергетики, снабжающие оборонные предприятия Украины, инфраструктуру аэродромов, склады и позиции для подготовки дронов.