Украинские беспилотники атаковали предприятия башкирского ТЭК

Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. Он уточнил, что в результате удара никто не пострадал, разрушений нет.

В республике сформировали комбинированную систему обороны от возможных нападений, отметил Хабиров.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — подчеркнул глава Башкирии.

По его словам, предприятия работают в штатном режиме. Следственная группа и сотрудники МЧС уже прибыли на место ЧП, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Ситуация находится под контролем, добавил Радий Хабиров.

Днем 31 октября в аэропорту Уфы вводили ограничения на полеты. Там временно не отправляли и не принимали рейсы.