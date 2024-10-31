Работу аэропорта в Уфе ограничили

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и работники аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов. Это, как подчеркнул Кореняко, является первостепенной задачей.
В этот же день временные ограничения на работу аэропорта вводили в Самаре. Воздушная гавань также не принимала и не отправляла рейсы. На запасные аэродромы ушли четыре воздушных судна, летевших в Самару.
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