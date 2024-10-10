Силы ПВО уничтожили над Россией 92 украинских беспилотника за ночь

В ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, 47 БПЛА перехватили и уничтожили над Краснодарским краем, 12 — над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской областью, по два сбили над Крымом и Белгородской областью, один — над территорией Воронежской области и еще 15 беспилотников — над акваторией Азовского моря.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на пригород Майкопа минувшей ночью. Обошлось без жертв, без пострадавших.

«Идет организованная эвакуация жителей пос. Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в ст. Ханской», — уточнил он.