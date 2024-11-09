Украинские артиллеристы обстреляли ПВР с мирными жителями в Новой Каховке

Пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке подвергся обстрелу. Два человека пострадали, один погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке — погиб мужчина 1956 года рождения. Два человека, мужчина и женщина, ранены», — сказал он.

Снаряды, по словам Сальдо, повредили стены и окна здания. Некоторые из них пришлось обезвреживать, так как они не взорвались. Губернатор сообщил, что пострадавшие отправились в больницу, а остальные жители ПВР переехали в другие помещения.

Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно обстреливают гражданские объекты. Они разрушили дом в селе Михайловка. Пострадал 83-летний мужчина.

В октябре ВСУ обстреляли парк Славы в Алешках. Погиб один коммунальщик.