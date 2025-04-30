Украинские агенты случайно взорвали в Ханты-Мансийске две квартиры при сборе СВУ

СК: в Ханты-Мансийске у агентов СБУ при сборке взорвалась бомба

Уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию кураторов из СБУ собирали делали для теракта, но та взорвалась при сборке. Об этом сообщила пресс-служба СК по ХМАО-Югре.

По версии следствия, преступники собирались устроить теракт против одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны, принимающего участие в СВО. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.

«При сборке <…> СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры», — отметили в пресс-службе.

В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе и двое подозреваемых. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Правоохранители также не исключают, что преступникам помогал гражданин Молдавии.

По версии обвинения, он доставил на своем микроавтобусе компоненты для взрывчатки через Польшу, Литву и Белоруссию. Переданные агентом СБУ опасные вещества он спрятал в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.

Ранее правоохранители задержали в Ростове-на-Дону школьника, которого обвиняют в сборе бомбы. По версии следствия, подросток пытался сделать СВУ по заданию украинских кураторов.