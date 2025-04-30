Ростовского школьника задержали по подозрению в сборе взрывчатки по заданию СБУ

Baza: завербованный СБУ подросток собирал бомбу в Ростове-на-Дону

Фото: РИА «Новости»

Школьника из Ростова-на-Дону заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и сборе взрывного устройства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, 15-летнего учащегося задержали. По версии следствия, он переписывался с украинскими кураторами и собирал бомбу.

Правоохранители нашли в его квартире на улице Зорге взрывчатые вещества, изготовленные из реактивов. Завербованный школьник признался на допросе, что хотел начинить бомбу поражающими элементами, а в качестве корпуса взрывного устройства планировал использовать стеклянную банку.

По информации Baza, подростка арестовали.

Ранее за сотрудничество с украинскими спецслужбами задержали жителя Симферополя. Завербованный СБУ мужчина собирал данные о военных объектах в Крыму и отправлял их кураторам.

Против него возбудили уголовное дело, свою вину задержанный признал. По информации ЦОС ФСБ, за совершенное преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте