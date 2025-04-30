Ростовского школьника задержали по подозрению в сборе взрывчатки по заданию СБУ

Школьника из Ростова-на-Дону заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и сборе взрывного устройства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, 15-летнего учащегося задержали. По версии следствия, он переписывался с украинскими кураторами и собирал бомбу.

Правоохранители нашли в его квартире на улице Зорге взрывчатые вещества, изготовленные из реактивов. Завербованный школьник признался на допросе, что хотел начинить бомбу поражающими элементами, а в качестве корпуса взрывного устройства планировал использовать стеклянную банку.

По информации Baza, подростка арестовали.

Ранее за сотрудничество с украинскими спецслужбами задержали жителя Симферополя. Завербованный СБУ мужчина собирал данные о военных объектах в Крыму и отправлял их кураторам.

Против него возбудили уголовное дело, свою вину задержанный признал. По информации ЦОС ФСБ, за совершенное преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы.