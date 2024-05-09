Украинская телеведущая угодила в скандал после слов о мобилизации | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 05:07 Украинская телеведущая угодила в скандал после слов о мобилизации Украинская телеведущая Мосейчук попала в скандал после слов о мобилизации РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук оказалась в центре скандала после заявлений о том, что домой к каждому украинцу «постучит» СБУ и ему придется отправиться в ТЦК. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Возмущенные пользователи соцсетей обвинили Мосейчук в лицемерии, напомнив, что ее 27-летний живет в Европе, хотя у него призывной возраст.

Реклама

Телеведущая в ответ заявила, что он уехал еще 3,5 года назад. По ее словам, ее сын получил в Германии второе высшее образование. Сейчас готовится к поступлению в аспирантуру.

Она также добавила, что никак не может повлиять на позицию своего сына.

Ранее МВД России объявило в розыск телеведущих Янину Соколову и Мосейчук, при этом конкретная уголовная статья не указывалась. До этого Следственный комитет РФ сообщал, что в суд направили материалы дела против них, так как они призывали к убийству русских.

В апреле Мосейчук взяла интервью у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал страну «чемоданом без ручки» для Европы из-за того, что украинская энергетическая инфраструктура истощается после ударов армии РФ.