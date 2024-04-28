Депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и двух телеведущих объявили в розыск | 360°

Мир 28 апреля 2024, 08:29 Депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и двух телеведущих объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины РИА «Новости»

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Информация о депутатах Рады Алексее Гончаренко, Владимире Парасюке, а также о бывшем генеральном прокуроре Украины Виталии Яреме появилась в базе розыска МВД России. В нее также добавили бизнесмена Сеяра Куршутова, телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.

Основанием для включения этих лиц в базу является розыск по уголовным статьям.

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В СК ранее сообщали, что уголовные дела против Гончаренко, Яремы, Куршутова, призывавших к убийству российских государственных деятелей, направили для передачи в суд и заочного осуждения, напомнил ТАСС.

Кроме того, в суд ушли материалы дела против депутата Рады Парасюка и его отца, напавших на здание консульства России во Львове в 2016 году, а также телеведущих Соколовой и Мосейчук, призывающих к убийству русских.

Яреме предъявляли заочные обвинения за преступные решения о начале так называемой АТО в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее в базу розыска МВД попал украинский националист Дмитрий Корчинский.