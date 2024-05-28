Украинская энергетика понесла огромные потери из-за разрушенных ТЭС

«Укрэнерго»: на Украине не осталось ни одной неповрежденной ТЭС

По его словам, в стране не осталось ни одной целой ТЭС. Он также подтвердил данные о проблемах в гидроэнергетике Украины и подчеркнул, что из строя вышли две гидроэлектростанции. Государство столкнулось с значительным дефицитом мощности в энергосистеме, а на долю ТЭС теперь приходится только около 5% электроэнергии вместо 30%, отметил Бойко.

«Следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни», — указал член набсовета «Укрэнерго».

Ранее на Украине ввели контролируемые аварийные отключения, чтобы справиться с дефицитом энергии. В «Укрэнерго» призвали жителей страны экономить электричество. Компания также объявила о большом количестве повреждений энергообъектов.