Боец ВС России в одиночку сдерживал украинских диверсантов

Рядовой Сергей Бурмистров обнаружил украинских диверсантов в лесопосадке и в одиночку их сдерживал. Также российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что Бурмистров охранял позиции российских подразделений в составе разведки. Ночью он обнаружил скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Подпустив диверсантов поближе, российский военный открыл по ним огонь. Бурмистров удерживал противника в укрытии до прибытия подкрепления.

«После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнем российских артиллеристов», — отметили в сообщении.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге еще одного российского военнослужащего. Рядовой Михаил Беккеров в одиночку спас 10 раненых сослуживцев.