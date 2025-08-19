Украинская диверсионная группа попыталась прорваться через российскую границу

Российские военные предотвратили попытку прорыва украинской диверсионной группы через границу в Брянской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
«В Брянской области пресечена попытка пересечения границы России группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — сказал собеседник агентства.
Враг почти каждый день пытается атаковать объекты в граничащих и центральных районах России. В Брянской области введен режим контртеррористической операции.
Ранее группа из 30 украинских диверсантов попыталась прорваться через границу России в районе села Манев Брянской области. Пограничники заметили их на рассвете и успешно отразили нападение. Как уточнил Telegram-канал Mash, на территорию России пытались проникнуть западные наемники.
