Украинская делегация встретится с Рубио, Кушнером и Уиткоффом 30 ноября

Официальные лица США встретятся с представителями украинской делегации 30 ноября в Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде», — написали авторы материала со ссылкой на американского чиновника.

Ранее глава делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что переговорщики уже отправились в США. Президент Владимир Зеленский дал делегации тайные директивы.

Умеров отметил, что на переговорах с США украинская сторона продолжит согласование всех наработок по мирному урегулированию.