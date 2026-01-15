В Кремле озвучили позицию по очередному визиту Уиткоффа и Кушнера

Песков: Россия надеется, что визит Уиткоффа и Кушнера состоится

Российская сторона надеется, что после согласования дат визит специального посланника президента США Стива Уиткофф и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в страну состоится. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Как только дата будет согласована, визит, мы надеемся, состоится», — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, работа с США продолжается, диалог между сторонами идет.

«Продолжают работать каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет», — добавил он.

Представитель Кремля напомнил о последовательности президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликта.

«Путин и российская сторона сохраняет открытость. Позиция хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве», — заключил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что для окончания спецоперации Украина должна вывести войска с территории Донбасса.